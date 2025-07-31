Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesindeki İstihdam Şefliği, işverenlerle sürekli iletişim halinde kalarak iş arayanlarla firmaları buluşturmayı sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin iş sahibi olabilmesi için firmalarla yakın temas halindeyiz. Hem vatandaşlarımıza yeni iş olanakları sunuyoruz hem de firmaların personel ihtiyacına katkıda bulunuyoruz. İstihdama yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek” dedi.

Gerçekleştirilen bu buluşmalarda, işverenler ile iş arayanlar birebir görüşme imkânı bulurken, firma yetkilileri değerlendirmelerin ardından uygun adayların kısa süre içinde belirlenerek bilgilendirileceğini ifade etti.