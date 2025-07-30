Ankara’nın Mamak ilçesinde, ağaçlık bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mutlu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı. Alevler, 8 gecekonduyu kullanılamaz hale getirirken, 2’si itfaiye eri olmak üzere 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangına ilk etapta Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de destek verdi. Toplam 27 araç ve 53 personelin görev aldığı müdahale yaklaşık 2 saat sürdü. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, yangında birkaç küçükbaş hayvanın telef olduğunu, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildiğini ifade etti. Şahin ayrıca, yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları yaz aylarında artan yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.