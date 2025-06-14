Kaza, saat 01.45 sıralarında O-3 TEM Otoyolu Altıntepsi Mahallesi, Aksaray istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HVJ 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler, otomobilin ön camından girip, yan camından çıkarken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.