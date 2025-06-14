Ortadoğu’da tırmanan gerilim, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da yankı buldu. İran'ın İsrail'e karşı saldırısını sokaklarda kutlamaya başladı.
13 Haziran'da İsrail İran'a hava saldırıları düzenlemişti. İsrail'in saldırılarının ardından, İran'da İsrail'e karşılık olarak, balistik füzeler fırlattı. Fırlatılan füzeler İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e geldi. Tel Aviv'de ciddi hasarlar oluşurken, Beyrut'ta kutlama videoları yayınlandı.
Sosyal medya üzerinden yayımlanan videolarda, Başkent Beyrut’un özellikle güney mahallelerinde toplanan kalabalıklar, Hizbullah ve Filistin bayrakları taşıdı, İran lehine sloganlar attı. Bazı bölgelerde havai fişek gösterileri düzenlenirken, araç konvoylarıyla şehir merkezine yürüyüşler yapıldı.