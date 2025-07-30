Dünyada olduğu gibi Türkiye’de üretim kooperatifçiliğinin öncü olan Köy Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği (KÖY-KOOP) Genel Başkanlığını yapan Mehmet Hadi İlbaş (1926) vefat etti.

Kooperatifçiliğinin yanı sıra gazeteci ve yazarlık yapan Mehmet Hadi İlbaş’ın “Bir Avuç Sevgi” adlı bir öykü kitabı bir dönem en çok satan kitaplar arasında yer aldı. Ayrıca “Saksağanın Ettikleri, Ak Güvercinler Ölmesin, Çağlara Sığmayan Atatürk’ten Düşünceler” gibi eserleriyle “Öğretme Sanatı “

“Türkiye’nin Sanayileşme Sorunları ve Türk Tarımının Sorunlar”ı gibi kitapları da mevcuttur.

Türkiye’de 1965 yılında ilk kez 3 bin ortaklı Çandır Kalkınma Kooperatifi ’ kuran Hadi İlbaş, kooperatifin başkanlığını 30 yıl boyunca aralıksız sürdürmüştür. Ayrıca, Gaziantep’teki tarım satış kooperatifleri birliklerinin genel müdürlüğünü yapmış; Kayseri-Yozgat Köy-Koop Merkez birliklerinde başkan yardımcılığı ve genel başkanlık görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Hadi İlbaş, 1926 yılında Yozgat’ın Çandır ilçesinde doğmuş Türk hukukçu, gazeteci, yazar ve kooperatifçidir. İlkokulu Çandır’da tamamladıktan sonra Talas Amerikan Koleji’nde eğitimine devam etmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra Napoli Ekonomik Kalkınma Enstitüsü’nde eğitim almıştır.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasında Dış Münasebetler Şefliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde müşavir­lik, sendika genel başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1965 yılında kuruluşuna ön ayak olduğu Çandır Kalkınma Kooperatifi ile Köy Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği (Köy-Koop) genel başkanlıklarını yapmıştır.

Hadi İlbaş bugün memleketi Yozgat’ın Çandır ilçesinde defnedilmiştir.