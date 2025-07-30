Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin yerli ve millî hava savunma sistemlerinden SİPER Ürün-1’in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER’in başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki konumunu daha da güçlendirdiği belirtildi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gelişme, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında millî çözümlerle kurulan Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

SİPER’in uzun menzili, yüksek hassasiyeti ve farklı hedef türlerine karşı etkinliğiyle Türkiye'nin hava sahasını koruyan en stratejik sistemlerden biri haline geldiğini vurgulayan Görgün, şu ifadelere yer verdi:

“Hedefimiz, hiçbir tehdide açık kapı bırakmayan, tamamen yerli ve millî bir hava savunma ağı kurmak. Bu yolda mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın iş birliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye’nin savunma gücüne güç katan SİPER’e emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli, Türkiye daha caydırıcı.”

SİPER sistemi, Türkiye’nin hava savunma alanındaki millî yetkinliklerini bir adım daha ileri taşıyarak, dışa bağımlılığı azaltma ve caydırıcılık kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda stratejik bir başarı olarak öne çıkıyor.