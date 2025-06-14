14 Haziran gece saatlerinde İsrail - İran arasında gerginlik devam ediyor. İsrail'in başlattığı hava saldırılarına karşılık vermeye başlayan İran, önemli açıklamalar da bulunuyor.

İran'dan gelen son açıklamalar, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik askeri müdahalelere karşı açık bir uyarıda bulunarak, "İsrail'i savunmak amacıyla müdahil olan herhangi bir ülkenin bölgedeki askeri üsleri hedef alınacaktır" dedi.