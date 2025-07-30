Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, “Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yangına ilk andan itibaren çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ekiplerin yoğun çabasıyla alevlerin yayılması engellendi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olunması ve yangın riski taşıyan alanlarda temkinli davranılması çağrısında bulundu.