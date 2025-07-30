Bayburt’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemlerine ait toplam 156 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yaparak tarihi eser elde ettiği değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin çıkarılan eserleri yasa dışı yollarla satmaya çalıştığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bayburt ve Gümüşhane’de yaşayan U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A.’ya ait ikametler ve araçlarda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait heykel, heykelcik ve çeşitli objelerden oluşan toplam 156 parça tarihi eser ile define aramada kullanılan dedektörler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Jandarma, kültür varlıklarının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.