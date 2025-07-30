ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya hükümetinin tehditlerine ve insan hakları ihlallerine karşı sert yaptırımlar içeren bir yürütme emri yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla Brezilya ithalatına %40 ek gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Brezilya'da insan haklarına yönelik ciddi ihlaller yaşandığını belirterek bu durumu “ABD ulusal güvenliği için tehdit” olarak tanımladı ve bu gerekçeyle ulusal acil durum ilan etti.

ABD ve Çin'in ticaret müzakereleri sona erdi
ABD ve Çin'in ticaret müzakereleri sona erdi
İçeriği Görüntüle

Yeni yürütme emriyle birlikte, özellikle Brezilya'dan ithal edilen tarım ürünleri, demir-çelik ve enerji kalemlerinde ciddi fiyat artışlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Trump’ın bu adımının, Washington ile Brasilia arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir gerilim yaratabileceği yorumları yapılıyor.

Muhabir: Zehra Önen