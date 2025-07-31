Kayseri'de faaliyet gösteren Yataş'ın işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Öz İplik İş Sendikası'na bağlı yüzlerce çalışan, daha iyi koşullar talep etmek için üretimi durdurarak yürüyüş düzenledi.

Nisan ayından beri beklenen zammın yapılmaması, işçilerin tepkisini artırdı. Fabrika bahçesinde bir araya gelen işçiler, insanca yaşanabilir bir ücret ve iş güvencesi talebiyle sloganlar attı. Çalışanlar, ortalama 30-32 bin TL olan maaşlarının yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek, en az 45 bin TL ücret talep ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 145 gündür devam eden müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine alınan grev kararıyla birlikte işçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. İşçiler, sendikanın kendilerini yalnız bıraktığını savunarak sendika değişikliği çağrısında da bulundu.

Yataş yönetimi ise yaptığı açıklamada, sürecin sendikalar arası anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve bu süre zarfında çalışanlara avans verildiğini belirtti.