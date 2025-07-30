Yokohama merkezli Japon otomobil üreticisi Nissan, 2025 mali yılına ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2025 mali yılının nisan-haziran döneminde 115,7 milyar yen (776 milyon dolar) net zarar etti. Zararın, ABD’nin Japonya’ya uyguladığı gümrük tarifelerinin otomotiv sektörüne olumsuz yansımalarından kaynaklandığı belirtildi.

2024 mali yılının aynı döneminde ise Nissan 28,5 milyar yen net kâr elde etmişti.

Geçen yıl aynı dönemde 995 milyon yen olan işletme kârı ise bu dönemde 79,1 milyar yen (530 milyon dolar) işletme zararına dönüştü.

Şirketin satış gelirleri yüzde 9,7 düşüşle 2,71 trilyon yene (18,1 milyar dolar) geriledi. Küresel araç satışları ise yüzde 10,1 azalarak 707 bin adede düştü.

Nissan, Mart 2026’da sona erecek olan 2025 mali yılına ilişkin kapsamlı finansal beklentilerini açıklamadı.

Şirket ayrıca 2027 mali yılı sonuna kadar dünya genelindeki üretim tesislerinin sayısını 17’den 10’a düşüreceğini bildirdi.

Küresel araç üretim kapasitesinin de 3,5 milyondan 2,5 milyona çekileceği duyuruldu. Bu kapsamda, Meksika’daki Cuernavaca fabrikasında üretim Mart 2026 sonunda sona erecek.

Japonya’daki Kanagawa eyaletinde bulunan Oppama üretim tesislerinin de 2027 mali yılı sonuna kadar kapatılacağı açıklandı.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Ivan Espinosa, yaptığı açıklamada “Gelir düzeyimize göre daha yönetilebilir bir sisteme geçiş yapıyoruz” ifadelerini kullandı.