Milli Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, 30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de yaşanan askeri araç kazasında şehit olmuştur” denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehidin naaşının, düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanması bekleniyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.