Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nin acil servisinde bir kişi, güvenlik görevlisi ve doktora bıçakla saldırdı. Olayda bir doktor ve bir güvenlik görevlisi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Halil K., acil servise girişte kendisine müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Harun Polat’a elindeki bıçakla saldırdı. Polat’ı boğazından yaralayan saldırgan, ardından sesleri duyarak dışarı çıkan doktor İsmail Aydoğdu’yu da karın bölgesinden bıçakladı.

Hastanede görevli polis ekipleri ve diğer güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Yaralı doktor ve güvenlik görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik görevlisi Harun Polat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.