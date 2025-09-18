Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin başladığı kulüp Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Mourinho’nun yeni dönemde takımı çalıştıracağı belirtildi.

Mourinho, teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000 tarihinde Benfica ile Boavista deplasmanında çıkmıştı. 25 yıl aradan sonra yeniden Benfica’nın başına geçen Mourinho, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde de sahne alacak.

Portekizli teknik adamın 30 Eylül’deki ikinci hafta mücadelesinde, Stamford Bridge Stadı’nda eski takımı Chelsea’ye konuk olacağı açıklandı. Benfica, Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında ise Mourinho’nun eski takımı Real Madrid ile karşılaşacak.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile Benfica’da yeniden çalışacak.

Mourinho’nun kariyerine bakıldığında, Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadığı görülüyor. En son Tottenham ile 2019’da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea ikinci dönem, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) kovulmuş ve kariyeri boyunca yaklaşık 108 milyon avro tazminat aldığı tahmin ediliyor.