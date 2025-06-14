İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları sonrası, İran'da İsrail'e karşılık verdi. İran İsrail'e 100'den fazla füze fırlattı. Fırlatılan füzelerden biri İsrail’in Tel Aviv güneyinde bulunan Rishon Lezion şehri oldu.

Sabah saatlerinde Rishon Lezion şehrinde yaşanan yıkımlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. Saldırıda çok sayıda bina hasar görürken, bölgede büyük yıkım yaşandı. İlk görüntülerde yıkılan yapılar ve bölgedeki panik ortamı gözler önüne serildi.

Detayları aktarmaya devam edeceğiz...