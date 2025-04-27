UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle tamamlandı. Festivalin son gününde, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinin yanı sıra 44 farklı noktadan toplam 8 ton mesir macunu saçıldı. Şifalı macunları toplamak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bazıları aydınlatma direklerine ve ağaçlara çıkarak şemsiyelerini ters çevirip macun yakalamaya çalıştı.

Festivalde Protokol Yoğun Katılım Gösterdi

Manisa’daki coşkulu festivale, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın da aralarında bulunduğu birçok siyasi isim katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da etkinlikte yer aldı.

Festival kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, Osmanlı döneminde Manisa'da yetişen şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi temsil edildi. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi'ne kadar devam eden kortej boyunca protokol üyeleri halkı selamladı. Ayrıca yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri de korteje renk kattı.

20 Dakikada 8 Ton Mesir Macunu Saçıldı

Öğle namazının ardından temsili olarak Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesi sahnelendi. Bu gösterinin ardından, Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden vatandaşlara mesir macunu saçıldı. 44 farklı noktadan 20 dakika boyunca devam eden saçımda binlerce kişi şifalı macunları toplamak için büyük bir mücadele verdi. Çevredeki binalardan ve ağaçlardan mesir kapmaya çalışanlar, festival alanında renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

Mesir Macununun Tarihi Yüzyıllar Öncesine Uzanıyor

Manisa Mesir Macunu'nun kökeni, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan'ın hastalanmasına dayanıyor. Manisa'da görev yapan Merkez Efendi, 41 çeşit baharat ve bitki karışımından oluşturduğu macun ile Hafsa Sultan’ı iyileştirmişti. Sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, bu şifalı macunun halka dağıtılmasını emretmiş ve böylece mesir geleneği doğmuştu. 1539 yılından bu yana her yıl Mart ayında Sultan Camisi çevresinde toplanan halk, doğanın uyanışını ve bereketi karşılamaktadır.

41 Çeşit Baharatla Hazırlanan Şifa Deposu

Geleneksel tarife sadık kalınarak üretilen Manisa Mesir Macunu, 483 yıldır aynı içerikle hazırlanıyor. Şifalı macunda tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu ve karahalile bulunuyor.