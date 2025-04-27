Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, Arnavutköy Orman Sahası'nda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme organizasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Çin İş Adamları Ticari İşbirliği Derneği, Çin Hubei Bölgesi İş Adamları Derneği, JS Machine ve Kontrolmatik Teknoloji ve Mühendislik AŞ tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin ve Türkiye'nin yeşil kalkınma ve sürdürülebilirlik alanlarında büyük bir işbirliği içinde olduğunu vurguladı. "2050 net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için gösterdiğimiz çabalar, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine katkı

sağlıyor," diyen Wei, Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin sadece diplomatik ilişkilerde değil, çevresel kalkınma alanında da daha ileriye taşınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, etkinliğin düzenlendiği bölgenin, İstanbul Havalimanı’na yakın olması nedeniyle özel bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, havacılık sektörünün yoğun fosil yakıt tüketiminin dengelemesi açısından bu tür çevreci projelerin önemini vurguladı.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Başkan Vekili Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için çevre dostu projelere olan desteğin kritik olduğunu söyledi. Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşabilmek için şirketlerin her yıl fidan dikme etkinliklerine katılmasının önemine değinen Çiftçi, "Bu projeler, hem çevresel hem de ekonomik anlamda sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak için önemli adımlardır," şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli de ağaçlandırma çalışmalarının bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çin Hubei Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Ganimet Khasia ise Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin her zaman dostane ve çevreci projelerle anılması temennisinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların fidan dikimi konusunda bilgilendirilmesinin ardından, 10 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla son buldu. Bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlılığın ve iki ülke arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesinde önemli bir adım olarak kayda geçti.