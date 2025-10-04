Norveç’in Forde şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, tarihi bir başarıya imza attı. Toplamda 324 kilo kaldırarak rekor kıran Özbek, Dünya Şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı’nı Norveç’te çaldırdı.

Erkekler 65 kilo kategorisinde yarışan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Silkmede ise 179 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti. Böylece toplamda 324 kiloluk rekorla dünya şampiyonluğunu taçlandırdı.

Aynı sıklette yarışan diğer Milli sporcumuz Ferdi Hardal, koparmada 135 kilo ile dördüncü sırada yer aldı.