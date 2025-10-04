20 sezondur ekranlarda olan ve uzun soluklu yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar dizisi, dün akşam yayınlanan son bölümüyle Total izleyici kategorisinde zirveye oturdu.

Dizinin yeni bölümü, hem heyecan dolu hikâyesi hem de karakterlerin güçlü performanslarıyla izleyiciden yoğun ilgi gördü. Yayınlanan bölüm, özellikle tüm seyirciler kategorisinde reyting listelerinin üst sıralarına çıkarak, dizinin uzun soluklu başarısını bir kez daha kanıtladı.

20 sezondur Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, polisiye ve aksiyon temalı senaryosu ile her yaş grubundan seyirciye hitap etmeye devam ediyor. İzleyiciler, dizinin her yeni bölümünü merakla takip ederken, dün akşamki bölüm de sosyal medyada gündem oluşturdu.