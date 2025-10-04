Çin’de etkisini artıran Matmo tayfunu nedeniyle ülkenin güney bölgelerinde sel alarmı verildi. Xinhua ajansının haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Guangdong, Hainan, Yünnan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi için 4. seviye sel kontrol uyarısı yayımladı.

Bakanlık, tayfunun yol açacağı yoğun yağışların nehirlerdeki su seviyesini tehlikeli biçimde yükseltebileceğini belirterek, yerel su idarelerinden tayfunun güzergâhını ve yağış miktarındaki değişimleri yakından izlemelerini istedi. Ayrıca, barajlar ve su bentlerinin korunması, dağ akıntılarına ve kent içi su baskınlarına karşı önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Hainan’da uçuşlar iptal edildi

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Matmo tayfununun yarın sabah saatlerinden itibaren Çin kıyılarında etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Ülkenin önemli turizm merkezi olan Hainan Adası’nda ise bir dizi önlem hayata geçirildi.

Adanın idari merkezi Haykou’daki Meylan Uluslararası Havalimanı’nda bugün saat 23.00’ten itibaren tüm uçuşların iptal edileceği açıklandı. Havalimanının, 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatilinde 632 bin yolcuya hizmet vermesi planlanıyordu.

Hainan’da ayrıca okullar ve iş yerleri kapatılırken, toplu taşıma ve inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Guangdong ve Hong Kong’da alarm seviyesi yükseltildi

Tayfunun etkili olmasının beklendiği Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, olası sel ve toprak kayması tehlikesine karşı afet acil durum seviyesi yükseltildi.

Pasifik’te yılın 21. tayfunu

Guam yerlilerinin Chamorro dilinde “ağır yağmur” anlamına gelen Matmo tayfunu, Pasifik’te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçti. Saatte 120 kilometre hızla ilerleyen tayfunun, önümüzdeki günlerde Çin’in güney kıyılarından kuzeybatıya doğru hareket ederek Guangşi ve Yünnan bölgelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.