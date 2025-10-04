Başrolünde Halit Ergenç’in yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinin senaryo ekibinde değişiklik yaşandı. Dizinin senaryosunu bu sezon Ertan Kurtulan’dan devralan Seda Altaylı Turgutlu, projeye veda etti.

Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziyi, bundan sonraki bölümlerde Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alacak.

Öte yandan, Gökçe Bahadır’ın 8 bölümlük sözleşme imzaladığı dizinin 21. bölümü salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Seda Altaylı Turgutlu’nun ayrılığının ardından, kendisine “Aşk ve Gözyaşı” adlı dizi için teklif götürüldüğü ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.