Başkent Ankara’da, yarın düzenlenecek “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” ve “3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu”nedeniyle birçok ana arter sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için iki farklı bölgede geçici trafik düzenlemesi uygulanacak.

Gazze Kararlılık Yürüyüşü nedeniyle kapatılacak yollar

Yürüyüş kapsamında, saat 08.00’den itibaren ihtiyaç duyulması halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

Atatürk Bulvarı (Ulus Kavşağı–Akay Kavşağı arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Maltepe Köprüsü–15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Talatpaşa Bulvarı (Tren Garı Kavşağı–A. Adnan Saygun arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Celal Bayar Bulvarı (A. Adnan Saygun Caddesi–Kazım Karabekir Caddesi arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

İstiklal Caddesi (Baruthane Kavşağı–Necmettin Erbakan Meydanı arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

A. Adnan Saygun Caddesi (Denizciler Caddesi–Necmettin Erbakan Meydanı arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı–Kolej Meydanı arası ve bağlantı yolları, çift yönlü)

Cumhuriyet Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’nin belirli bölümleri çift yönlü olarak kapatılacak.

Runkara Yarı Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar

3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu dolayısıyla saat 07.30’dan itibaren şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:

Hipodrom Caddesi (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı–Tren Garı Kavşağı arası, çift yönlü)

Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi–Anadolu Meydanı arası, çift yönlü)

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Strazburg Caddesi–Anadolu Meydanı arası, Anadolu Meydanı yönü tek yönlü)

Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve bağlantı yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Gazeteci-Yazar Muammer Yaşar Bostancı, Bandırma, Silahtar, Çiftlik, Güvercinlik ve Ankara Bulvarı’nın belirli bölümleri ile bu caddelere bağlanan tüm sokak ve varyantlarda geçici trafik kısıtlaması uygulanacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan trafiğe kapatılacak güzergâhlarda özel araç kullanmamalarını ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.