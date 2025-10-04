İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Küresel Sumud Filosu”nda yer alan Türk vatandaşlarının bir kısmının Türkiye’ye ulaştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, “Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte Türk Hava Yolları (THY) uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemize gelecek” ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında ayrıca, “Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum” dedi.