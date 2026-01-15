Olay, dün akşam saatlerinde, Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kaya, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybedip 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)