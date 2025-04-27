Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı. Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformunda zirveye yerleşen şarkı ise "Keşke" oldu. BLOK3 ve Ati242'nin ortak çalışması olan bu parça, milyonlarca dinlenme sayısına ulaştı. Onu sırasıyla Semicenk'in "Gözlerinden Gözlerine" ve "Sen Kaldın" şarkıları takip etti. Ayrıca, Velet'in "Roman Olur Yazsam Seni" şarkısı da listeye girmeyi başardı.

İşte Spotify Türkiye'deki en çok dinlenen şarkılar sırasıyla şöyle:

Keşke - BLOK3, Ati242

Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

Sen Kaldın - Semicenk

Roman Olur Yazsam Seni - Velet

Aldanırım - Sıla Şahin, Samet Kardeşler

HUQQA - Jeff Redd

Benden Sonra - Rıza Tamer

Vidrado Em Você - Dj Guuga, Mc Livinho

SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3

Mendil - Gülden