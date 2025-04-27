D Media imzalı Sıcak Büfe, merakla beklenen sinema filmi olarak 16 Mayıs’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedi dünyasının usta isimlerini bir araya getiren film, başrollerinde Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’ı ağırlıyor. Ayrıca Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal gibi başarılı isimler de kadroda yer alıyor.

Sıcak Büfe, sadece komedi değil, aynı zamanda aksiyon severler için de keyifli anlar vaat ediyor. Eğlenceli karakterlerin ve renkli hikayenin birleşimiyle izleyicilerine unutulmaz bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, kahkaha şöleni yaratmayı amaçlıyor.

İki Kardeşin Eğlenceli Para Macerası

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği film, aksiyon ve komedi dolu bir hikaye sunuyor. Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül tarafından kaleme alınan senaryo, iki farklı karakterdeki kardeşin "para" etrafında dönen eğlenceli maceralarını konu alıyor. Kahkaha dolu bir deneyim için Sıcak Büfe, izleyicilerini keyifli bir sinema yolculuğuna davet ediyor.

Sıcak Büfe, 16 Mayıs'tan itibaren vizyonda!