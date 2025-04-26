Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin açılış törenine gönderdiği video mesajda Erzurum halkını ve programa katılan konukları saygı ve muhabbetle selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden Erzurum’a gelen misafirlere “Hoş geldiniz” diyerek, dadaşlar diyarı Erzurum'da konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinliğin Erzurum ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler, Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır.

İnanıyoruz ki bu ünvanla birlikte Erzurum sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir. Forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformlar sayesinde Erzurum'un teşkilat üyesi ülkelerle ticari ilişkileri derinleşecektir. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini canıgönülden arzu ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yer alan misafirlere, diplomatlara, iş dünyası temsilcilerine ve etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.