Keçiören Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” programı, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu kapsamda Atapark Mahallesi Aşık Veysel Parkı’nda Türk sinemasının efsane yapımlarından “Kibar Feyzo” filmi gösterildi. Yapımcılığını Ertem Eğilmez’in, yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz’ın üstlendiği 1978 yapımı film, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen ve İhsan Yüce’nin unutulmaz performansları izleyicileri kahkahaya boğarken, ders niteliğindeki replikler de hafızalarda yeniden canlandı.

Gösterim öncesinde Keçiören Belediyesi tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Sokak lezzetleriyle renklendirilen gecede her yaştan ilçe sakini bir araya gelerek hem komşuluk ilişkilerini güçlendirdi hem de keyifli anılar biriktirdi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, açık hava sinema programlarının yalnızca film izlemekten ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Mahalle bağlarımızı güçlendirdiğimiz, sokak lezzetleriyle birliğimizi bereketlendirdiğimiz bu programlar yoğun ilgi görüyor. Hemşehrilerimiz burada hem sosyalleşiyor hem de Yeşilçam’ın unutulmaz filmleriyle geçmişe yolculuk yapıyor. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”