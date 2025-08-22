Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu'daki Durum adlı konferansta Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ülkenin Süveyda kentinde 19 Temmuz'da varılan ateşkesten sonra şiddetin büyük ölçüde azaldığını belirten Pedersen, 'Ateşkesin ardından şiddet büyük ölçüde azalmış olsa da yeni bir çatışma tehdidi her zaman mevcut. Tıpkı Suriye'nin egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden siyasi merkezkaç güçler gibi.' diye konuştu.

Pedersen, Süveyda sınırlarında hala tehlikeli düşmanlıklar gördükleri uyarısında bulunarak, 'Güven inşa etmek de dahil olmak üzere daha somut ve bağlayıcı önlemler alınmadığı sürece ateşkes kırılgan kalma riski taşıyor.' dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının da son ateşkesin ardından azaldığına ancak güneybatı Suriye'deki kara operasyonlarının devam ettiğine dikkat çeken Pedersen, 'Bu tür eylemler kabul edilemez. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi konusunda ısrarcı olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere de değinerek, bu ay Halep vilayetinde geçici güvenlik güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında endişe verici şiddet artışları gördüklerine işaret ederek, taraflara 10 Mart anlaşmasında mutabık kalınan hedefler doğrultusunda acil ve somut ilerleme sağlanması için görüşme yapmaları çağrısında bulundu.

'Suriye genelinde 16 milyon Suriyeli hala insani desteğe ihtiyaç duyuyor'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Öncelikle Süveyda'daki durumun da bize hatırlattığı gibi ülkede insani kriz henüz bitmedi. Suriye genelinde 16 milyon Suriyeli hala insani desteğe ihtiyaç duyuyor.' dedi.

Fletcher, Süveyda'da ateşkese rağmen yer yer çatışmaların sürdüğüne işaret ederek, Süveyda, Dera, Şam kırsalı ve ötesinde 185 binden fazla insanın yerinden edildiğini belirtti.

Suriye'deki insani duruma dikkati çeken Fletcher, 'Genel durum vahim. Acil gıda, sağlık, barınma, temiz su, yakıt, su ve elektrik altyapısının onarımı ve eğitimin sağlanmasını sürdürmemiz gerekiyor. Bazı bölgelerde, gelenlerin sayısı mevcut nüfusu aşıyor. Hizmetler yetersiz kalıyor.' diye konuştu.

Fletcher, BM olarak Suriye genelinde her ay 3,5 milyon insana ulaştıklarını kaydederek, daha fazla insani yardım malzemesinin girişi için Türkiye'den sınır ötesi operasyonların uzatılması konusunda yetkililerle anlaştıkları bilgisini de paylaştı.

İnsani yardım çabalarını sürdürebilme adına daha fazla fon sağlanması gerektiğine vurgu yapan Fletcher, ancak 2025 yılı için başlattıkları yardım çağrılarının yalnızca yüzde 14'ünün finanse edildiğinin altını çizdi.

Fletcher, insani yardımların fonlanmasının yanı sıra Suriye halkının insani yardıma olan bağımlılığının azaltılması ve nihayetinde sona erdirilmesi için uzun vadeli kalkınma ve yeniden yapılanma desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.