Birliğin kuruluşunun 58. yıl dönümünün kutlandığı Ankara Medeniyetler Müzesi'ndeki resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Henry Bensurto, ASEAN Ankara Komitesi Büyükelçileri, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, ASEAN Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Asya Pasifik bölgesinin son yıllarda yaşadığı siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen, ASEAN'ın barış ve istikrarın temel direği olarak kendini kanıtladığını belirterek, 'Türkiye, ASEAN'ın Asya Pasifik bölgesindeki merkezi rolünü takdir etmekte ve Güneydoğu Asya ülkelerini kalıcı barış, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için vazgeçilmez diyalog ve uygulama ortakları olarak görmektedir.' dedi.

Bu yılın aynı zamanda Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın 8. yıl dönümü olduğunu aktaran Ekinci, 'ASEAN ile devam eden işbirliğimize değer veriyoruz ve organizasyondaki statümüzü diyalog ortaklığına yükseltmeyi umuyoruz. Türkiye'nin bu yıl ADMM+ (ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı Plus) alt çalışma gruplarına ve genişletilmiş ASEAN Denizcilik Forumu'na gözlemci olarak dahil edilmesini önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz.' diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgesel uygulamaya yönelik projeler geliştirmek için ASEAN Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde olduğunu kaydeden Ekinci, bu yıl Dışişleri Bakanlığı ve TİKA'nın, sosyal medya ve dijital gazetecilik alanında bir Türkiye-ASEAN işbirliği projesini hayata geçirdiğine işaret etti.

Ekinci, ASEAN Günü'nün, 'Tek vizyon, tek kimlik, tek topluluk' sloganıyla güçlendirilen ASEAN ülkelerinin çeşitlilik içinde birlik ve dayanışmasını simgelediğini vurgulayarak, 'Bu rolü güçlü bir şekilde destekliyoruz ve Türkiye'nin diyalog ortağı, etkili bir bölgesel ve uluslararası aktör olarak ASEAN'ın çabalarına ve hedeflerine katkıda bulunacağına inanıyoruz.' yorumunu yaptı.

- 'Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağımız olmasından gurur duyuyoruz'

Büyükelçi Bensurto da açılış konuşmasında, 50 yıldan fazla bir süredir ASEAN'ın üç temel direği olan siyasi güvenlik, ekonomi ve sosyo-kültürel alanlarda işbirliği yapması için hayati bir platform haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

'5 Ağustos 2017'de Filipinler'in Manila kentinde düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağımız olmasından gurur duyuyoruz. Türkiye'nin Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katılımı, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara olan güçlü bağlılığını ve devletlerarası ilişkileri düzenleyen önemli bir davranış kuralları belgesi olan Anlaşma'ya katkısını yansıtmaktadır. ASEAN ve Türkiye arasında siyasi-güvenlik, ekonomi, sosyo-kültürel ve kalkınma alanlarında işbirliğinin devam etmesini umut ediyoruz.'

Bensurto, 'ASEAN'ın barış, işbirliği, ortak ilerleme ve refah temelli, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan, bağlantılı, dayanıklı ve insan odaklı bir ASEAN topluluğu oluşturma konusundaki sarsılmaz kararlılığını paylaşıyoruz.' diyerek, hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere ASEAN ilkelerini savunmaya devam edeceklerini ve kapsayıcı, sürdürülebilir bir geleceğe ilerlerken ASEAN'ın kalıcı barış ve ortak ilerleme mirasını sürdüreceklerini dile getirdi.

- 'Türkiye'de bunu kutlayabilmemiz, mesafeye rağmen yakınlığımızı simgeliyor'

Büyükelçi Bensurto ayrıca, ASEAN Günü vesilesiyle AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

ASEAN'ı farklı ülkelerin oluşturduğunu ancak, bu çeşitlilik ve farklılıklar sayesinde birlikte çalışmanın, bir araya gelmenin ve birlikteliği sağlamanın bir yolunu bulduklarını ifade eden Bensurto, 'Bunu 58. yılında yapmamız, bunu gelecekte de sürdürebileceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'de bunu kutlayabilmemiz, mesafeye rağmen yakınlığımızı simgeliyor.' dedi.

Bensurto, Filipinler-Türkiye ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, 'Yörünge, ekonomi, siyasi güvenlik ve sosyo-kültürel açıdan, halklar arası ilişkiler de dahil olmak üzere, yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor.' diye konuştu.

Türkiye-ASEAN ilişkilerinin de özellikle savunma ve güvenlik alanlarında giderek geliştiğini söyleyen Bensurto, 'ASEAN, küresel olarak yaklaşık 5. büyük ekonomi ve 4. büyük ekonomi olma yolunda ilerliyor. Toplam ticaret hacmi açısından, yaklaşık 3,8 trilyon dolarlık ticaret yapıyoruz ve bunun 266 milyarlık kısmı Türkiye ile. Bu, yalnızca ASEAN ile Türkiye arasında ekonomik alanda daha yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Bensurto, Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel ortağı olduğunu dile getirerek, 'Bir noktada Türkiye diyalog ortağı olacak. Bundan hiç şüphem yok, biraz zaman alacaktır ama gidişat esasen bu yönde. Tüm bunlar Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor.' diye konuştu.