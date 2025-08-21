GONCAGÜL KONAŞ

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından yaptığı açıklamada, hükümete ve yetkili konfederasyon Memur-Sen’e sert eleştiriler yöneltti. Maaş artışlarının enflasyonu karşılamadığını belirten Öğretici, “Alınan zamların istisnasız hepsi enflasyonun altında kaldı. Memur ve emekliler, TÜİK’in tartışmalı verilerine bile yenik düştü” ifadelerini kullandı.

“TÜİK VERİLERİNE KİMSE GÜVENMİYOR”

Öğretici, maaş artışlarının enflasyonun altında kaldığını vurgulayarak, “Bakın çalışma bakanı, ‘memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik’ dedi. İstisnası yok arkadaşlar, biz hepsinde enflasyon altında ezildik. TÜİK enflasyonunu sorduğumuzda TÜİK enflasyon verilerinin inandırıcılığı sıfır arkadaşlar. Yani TÜİK’in verilerine kimse güvenmiyor. Buna rağmen memur ve emekliler TÜİK enflasyonuna yenildi.” dedi.

Bağımsız araştırmaların ortaya koyduğu farkı da örnek gösteren Öğretici, “Eğer son 4 yılda biz TÜİK enflasyonuna göre değil de ENAG enflasyonuna göre artış alsaydık, en düşük emekli maaşı 19 bin lira değil 65 bin lira olacaktı. En düşük memur maaşı ise 47 bin lira değil 180 bin lira olacaktı.” dedi.

“8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMELERİ DE SEFALETE TERK EDİLDİ”

Öğretici, 8. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını belirterek hükümete ve yetkili konfederasyon Memur-Sen’e sert eleştirilerde bulunarak, “Bugün, 8. Dönem toplu sözleşmelerin son günüydü ve uzlaşı sağlanamadı. Kamu çalışanları ve emeklileri her zaman olduğu gibi bu 8. Dönem toplu sözleşmeleri de sefalete terk edildi” dedi.

Memur-Sen’in yıllardır kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyamadığını söyleyen Öğretici, “Kamu çalışanlarının yetkili olarak toplu sözleşme masasına gönderdiği Memur-Sen, yıllardır yaptığı toplu sözleşmelerle kamu çalışanlarını ve emeklilerini açlığa ve sefalete mahkum etti.” ifadelerini kullandı.

“ALINAN ZAMLARIN İSTİSNASIZ HEPSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI”

Öğretici, geçmiş toplu sözleşmelere de dikkat çekerek, “Şu ana kadar alınmış tüm ücretler enflasyon altında kalmıştır. İstisnası yok arkadaşlar. Bir tane istisna olarak gösterebileceğimiz bir yer yok” diye konuştu. Rakamlarla örnek veren Öğretici, “2018’de 4 artı 3,5 veriyorsunuz ama enflasyon %20 çıkıyor. 2019’da 4 artı 5 yani 9 verildi ama enflasyon %11,84 oldu. 2020’de 4 artı 4 verildi, enflasyon %14,6 çıktı. 2021’de 3 artı 3 verildi, enflasyon %36 oldu. 2022’de 5 artı 7 yani 12 verildi, enflasyon %64 oldu. 2023’te 8 artı 6 yani 14 verildi ama enflasyon %67,77 çıktı. 2024’te 15 artı 10 verildi, enflasyon %44 oldu. 2025 için 6 artı 5 yani 11 verildi ama sadece ilk 6 aylık enflasyon %16,67 çıktı” dedi.

“MERKEZ BANKASI’NIN HEDEFLERİ HİÇBİR ZAMAN TUTMADI”

8. Dönem toplu sözleşmede verilen teklifleri de eleştiren Öğretici, “Son teklif olarak 2026 yılı için 11 artı 7, 2027 için 4 artı 4 verildi. Bu rakamlar Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre belirleniyor. Ama Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi şimdiye kadar hiç tutmadı. Yani %18 verilmiş gibi gözüküyor ama hedef yıl içinde sürekli yukarı çekiliyor” dedi.

“ORTALAMA MAAŞLA KİRA ÖDEMEK İMKÂNSIZ HALE GELDİ”

Kamu çalışanlarının yaşadığı geçim sıkıntısına da değinen Öğretici, “Ortalama kira 28 bin lira, kamu çalışanın ortalama ücreti 52 bin lira. 52 bin lirayla bırakın büyükşehirleri, artık küçük şehirlerde bile kira vermekte zorlanıyor” diye konuştu.

Memur emeklilerinin durumunun çok daha kötü olduğunu belirten Öğretici, “2023’te memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zam, 18.600 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı bunun emeklilere de yansıyacağını söylemişti ama 2 yıldır tek bir kuruş bile yansımadı. Şu an memur emeklileri açlık sınırının altında ücret alıyor” dedi.

“MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI, ASGARİ ÜCRETTEN DAHA AZ”

Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine de değinen Öğretici, “2002’de en düşük memur emekli maaşı asgari ücretin iki katıydı. 2025’e geldiğimizde ise asgari ücret 22 bin 104 lira iken en düşük memur emekli maaşı 19 bin lira. Yani asgari ücretten 3 bin lira daha az” ifadelerini kullandı.

“TOPLU SÖZLEŞMELER YÜZDELİK ZAMDAN İBARET DEĞİL”

Öğretici, toplu sözleşmelerin sadece yüzdelik zamlardan ibaret olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kira yardımı çok önemli bir kalem. Kamu işçilerinin 1956’dan beri aldığı ama memurlar için hiç konuşulmayan ikramiye de masada olmalı. 3600 ek gösterge ve taban aylık zammı da aynı şekilde. Ancak hükümetin ve yetkili konfederasyonun bütün teklifleri sadece yüzdelik artış üzerine oldu” dedi.

Öğretici, yetkili sendikanın taleplerinin karşılıksız kaldığını da belirterek, “22 bin lira ikramiye istendi, hükümet ‘5 bin, 10 bin veririm’ bile demedi. 17 bin lira kira yardımı istendi, karşılığı sıfır oldu” sözleriyle toplu sözleşme sürecini eleştirdi.

