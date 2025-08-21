Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ile çevresinde dilencilik ve trafik ışıklarında satış yapanlara yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, yakalananlar hakkında yasal işlem başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Komiseri Murat Yalavuz, vatandaşlara dilencilere para vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kent genelinde dilenmenin, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmanın, su, mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemenin yasak olduğunu belirten Yalavuz, şunları kaydetti:

'Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atar, trafik düzenini bozar, kamu huzurunu ihlal eder. Ayrıca verilen her para bu çocukların yeniden sokakta çalışmasını teşvik eder. Unutmayın, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre çocuk çalıştırmak suçtur. Zabıta ekiplerimizce tespit edilen çocuklar güvenli bir şekilde çocuk şubeye teslim edilmektedir. Sorumlular hakkında ise kolluk kuvvetlerince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.'