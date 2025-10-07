Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, 7 Ekim Salı akşam saatlerinden itibaren kentin özellikle kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği bildirildi.

Yetkililer, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Uyarının bugün saat 15.00’te başlayıp 8 Ekim sabah 06.00’ya kadar geçerli olacağı ifade edildi. Vatandaşlara, özellikle akşam trafiğinde ve düşük kotlu bölgelerde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.