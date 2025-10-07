Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, kuantum mekaniğinin sınırlarını zorlayan ve özellikle kuantum bilişim sistemlerinin gelişiminde önemli yer tutan makroskopik ölçekteki kuantum tünelleme ve enerji kuantizasyonu üzerindeki çalışmaları ödüllendirdi.

John Clarke , California'da görev yapıyor ve kuantum sistemlerde hassas ölçüm teknolojileri üzerinde çalışmalarıyla tanınıyor.

Michel Devoret , Fransa kökenli bir fizikçi olup süperiletken kuantum devreleri konusundaki araştırmalarıyla biliniyor.

John Martinis, ABD'de yaptığı çalışmalarla kuantum bilgisayar donanımı alanında önemli katkılarda bulundu.

Geçmiş Yılın Ödülü Makine Öğrenimine Verilmişti

2024 Nobel Fizik Ödülü ise, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verilmişti. Bu ödül, yapay zekâ teknolojilerinin bilim dünyasındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Nobel Ödülleri Hakkında

1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli bilim insanı Alfred Nobel’in vasiyetiyle verilen Nobel Ödülleri, insanlığa hizmette bulunan kişilere ve kuruluşlara sunuluyor. Ödüller, 1901 yılından bu yana her yıl fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında veriliyor. Ekonomi Ödülü ise 1969 yılında eklenmiştir.

Her yıl 10 Aralık’ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilen Nobel Ödülleri, zaman zaman savaşlar ve küresel krizler nedeniyle iptal edildi. Son olarak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 törenleri yapılamamıştı.