- Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Bardem, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 112'si çocuk, 271'e ulaştı
- İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek 'E1 Projesi'ne onay kararına tepki büyüyor
- The Guardian: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil
İsrailli keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca şu ifadeleri paylaştı:
'İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu.'
Bardem, 'Bugün, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor.' ifadelerini kullandı.