- Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Bardem, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 112'si çocuk, 271'e ulaştı

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek 'E1 Projesi'ne onay kararına tepki büyüyor

The Guardian: İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında öldürdüğü her altı kişiden beşi sivil

İsrailli keskin nişancının bu anları kayda alırken duyduğu sevinci yansıtan videoya tepki gösteren Bardem, İngilizce ve İspanyolca şu ifadeleri paylaştı:

'İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu.'

Bardem, 'Bugün, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor.' ifadelerini kullandı.