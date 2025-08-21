Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturma süreci ve ardından açılan davalar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Baba Şaban Vatan, “adalet mücadelesi” sırasında Ak Partili eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan dava sonucu aldığı hapis cezasını çekmek üzere 14 Temmuz’da cezaevine girmişti. Vatan, bugün tahliye edildi.

Olayın Geçmişi

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de Eynesil’de evinin önünde ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp raporunda ölümün, “genel beden travmasına bağlı çoklu kırıklar ve iç organ yaralanması” sonucu, “yüksekten düşmeye bağlı” olarak gerçekleştiği belirtildi.

Baba Vatan’ın İddiaları

Baba Şaban Vatan, kızının ölümüne bir aracın çarpmasının neden olduğunu ileri sürdü. Olayın, dönemin Eynesil Belediye Başkanı’nın yeğeninin kullandığı otomobille bağlantılı olduğunu iddia etti. Ayrıca dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin sürece müdahale ederek olayın örtbas edilmesine neden olduğunu öne sürdü.

Soruşturma ve Takipsizlik Kararı

2018’de başlatılan soruşturma kapsamında farklı ihtimaller araştırıldı. Ancak 2020’de savcılık, Rabia Naz’ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olduğuna, kasten ya da taksirle öldürüldüğüne dair delil bulunmadığına hükmederek dosyada takipsizlik kararı verdi.

Baba Vatan’a Hapis Cezası

Adalet mücadelesini sürdüren Şaban Vatan hakkında, eski Bakan Canikli’nin açtığı davalar sonucu 2020’de “hakaret” ve “kişisel verileri paylaşma” suçlamalarıyla 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu ceza nedeniyle Vatan, 14 Temmuz 2025’te cezaevine girmişti.

Tahliye Kararı Verildi

Yaklaşık beş haftadır cezaevinde bulunan Şaban Vatan, bugün (21 Ağustos 2025) tahliye edildi. Tahliye sonrası yaptığı açıklamada adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.