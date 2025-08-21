Türkiye genelinde temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama devreye alındı. Hükümet tarafından hayata geçirilen “Cumhur Reyonu” projesi kapsamında, zincir marketlerde özel reyonlar oluşturulup, bu reyonlarda, başta un, yağ, şeker ve bakliyat olmak üzere temel gıda ürünleri, devlet desteğiyle sabit ve erişilebilir fiyatlarla satışa sunulması planlanıyor.



Tarım Kredi’nin Rolü ve Tartışmalar

Projede en kritik rol Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine düşüyor. 4.500 şubelik ağıyla ürünlerin geniş kitlelere ulaşmasında ana kanal konumunda. Ancak kurumun mali yapısı tartışmalı. 2024’te 2,25 milyar TL, 2025’in ilk yarısında 2,79 milyar TL zarar yazdığı ve borcun 13,8 milyar TL’ye çıktığı iddia edildi. Buna karşılık Tarım Kredi Grubu aynı dönemde 180 milyar TL aktif büyüklük ve 5,5 milyar TL kâr açıkladı. Bu durum, zararların özellikle market faaliyetlerinden kaynaklandığı yorumlarını güçlendiriyor. Sosyal medyada ise “fiyatlar yüksek, indirim vaadi yerine gelmedi” eleştirileri öne çıkıyor.

Uygulama ve Beklentiler

Proje, eczanelerdeki sabit fiyat modeline benzer şekilde işleyecek. Marketlere katılım için vergi indirimi gibi teşvikler gündemde. Uygulama önce pilot bölgelerde başlayacak, ardından tüm ülkeye yayılacak. Vatandaşların bir kısmı projeye olumlu yaklaşırken, sürdürülebilirlik konusunda kuşkular da dile getiriliyor.

Uzmanların Görüşü

Ekonomi çevreleri, uygulamanın gıda enflasyonunu kısa vadede yüzde 5–10 düşürebileceğini belirtiyor. Ancak bunun için kesintisiz tedarik zinciri ve marketlerin tam desteği şart. Stok sorunu ya da düşük katılım halinde projenin etkisi sınırlı kalabilir. Uzmanlara göre kamu ve özel sektör işbirliği sağlanırsa uzun vadede kalıcı sonuçlar alınabilir.