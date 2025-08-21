Edirne'de merkeze bağlı Korucu köyünde bulunan göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle azaldı.

Kentte kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde kısa süreli sağanak geçişlerinin yaşandığı kentte yağan yağmur nehir ve göletlerin dolmasına katkı sağlamadı.

Korucu köyünde tarımsal sulama yapılan ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı kuraklık nedeniyle mayıs ayından itibaren gerilemeye başladı.

Göletin büyük bölümünde su tamamen çekildi, bu alanlarda çatlaklar meydana geldi.

Su seviyesinin azalması nedeniyle gölet tabanında sazlık ve otluk alanlar oluştu.

Daha önce de Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Küçükdöllük köyündeki gölet tamamen kururken, Süloğlu'ndaki Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu.