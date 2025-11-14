Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden sanayi istikametine giden 22 KL 254 plakalı motosiklet sürücüsü B.B.Y, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı motosiklet, Sanayi Sitesi’ne girdi. Kaçışını sürdüren motosiklet bu sırada, önüne çıkan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.B.Y. ile arkasındaki U.Y., yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.B.Y. ve yolcu U.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)