Festivalin açılışı, bir otelde düzenlenen basın lansmanı ve katkı sunan kurumlara plaket takdimiyle gerçekleştirildi.

Açılış konserinde, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ile Volkan Öktem, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez sahne aldı.

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, AA muhabirine, basının desteğinin festival için büyük önem taşıdığını, çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasında en güçlü unsur olduğunu belirtti.

Varoğlu, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederek, 'Harika bir program hazırladık. 'cazderneği.org' adresinde tüm programa ulaşılabilir ama gururla söylüyorum çok az bilet kaldı.' ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl 30. festivale daha kapsamlı bir içerikle hazırlandıklarını aktaran Varoğlu, Türkiye'de caz müziğinin son yıllarda dikkat çekici bir ivme kazandığını söyledi.

Varoğlu, 'Tabii ki hep vardı ama son 30 senelik Caz Derneğinin ömrü boyunca inanılmaz hızlı bir artış oldu. Hem mecraların artışı hem sanatçıların hem de bizim gibi festivallerin artışı Türkiye'de sanatçıların önünü açtığını düşünüyorum. Albüm üzerine albüm çıkıyor, çoğunu biz bile takip etmekte zorlanıyoruz.' diye konuştu.

Üniversitelerle yapılacak işbirliklerinin önemine işaret eden Varoğlu, 'Bundan sonra daha çok üniversitelerde olmak istiyoruz. Bu sene kapanış konserimiz ODTÜ'de olacak. Yıldız İbrahimova'nın konuk sanatçı olarak katılacağı METU Big Band konserinde olacağız.' dedi.

Festival, Ankara'nın farklı mekanlarında düzenlenecek konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle devam edecek. Festival programı 30 Kasım'a kadar sürecek.