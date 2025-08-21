Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, zamanla yıpranan ve mahalle sakinlerinin taleplerini karşılayamayan parklarda ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde Başkan Beşikcioğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu ve Park Bahçeler Müdürü Nihat Bayramoğlu eşlik etti.

Başkan Beşikcioğlu, Aşık Veysel Parkı, 13 Ekim Başkent Parkı, Cumhuriyet Parkı ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan yenileme çalışmalarını inceleyerek, ilgili birimlerden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Beşikcioğlu şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanlarını daha nitelikli, daha güvenli ve daha estetik bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızı sadece oyun alanı olarak değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin nefes alacağı, dinleneceği, spor yapacağı, çocuklarımızın güvenle vakit geçireceği mekanlar olarak görüyoruz. Kültür merkezlerimiz de aynı anlayışla yenileniyor. Etimesgut’u, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”