İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Talisca, Dzeko ve Fred’in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla puanını 75’e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray’la arasındaki farkı 2’ye indirdi.

Jose Mourinho’dan 8 değişiklik birden

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta Kayserispor ile 3-3 berabere biten maçın 11’ine göre tam 8 değişiklik yaptı. Livakovic, Osayi-Samuel, Diego Carlos, Mert Müldür gibi isimler yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlıkları süren Maximin ve Mert Müldür ise kadroya dahil edilmedi.

Talisca durdurulamıyor: Son 5 maçta 8 gol

Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla Süper Lig’deki gol serisini sürdürdü. Son 5 maçta da gol atmayı başaran Brezilyalı yıldız, bu süreçte toplam 8 gol kaydetti. Talisca’nın ligdeki gol sayısı 9’a yükseldi.

Dzeko 9 maç aradan sonra golle döndü

Fenerbahçe’nin deneyimli forveti Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında takımının ikinci golünü atarak 9 maçlık gol suskunluğuna son verdi. 39 yaşındaki golcü, ligdeki toplam gol sayısını 13 yaptı.

Kostic, Beşiktaş derbisinde cezalı

Gaziantep FK karşılaşmasının 15’inci dakikasında sarı kart gören Filip Kostic, cezalı duruma düştü. Sırp futbolcu, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.