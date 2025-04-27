Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçtiğimiz günlerde İtalya’nın başkenti Roma’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında yapıldı. İki lider, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımları ele aldı.

Zelenskiy, Starmer ile gerçekleştirdiği bu kritik görüşme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Görüşmenin, Ukrayna’daki barış süreci için oldukça önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Zelenskiy, "Koşulsuz ateşkesin sağlanması, havada, denizde ve karada kesinlikle uygulanmalıdır" dedi. Bu açıklama, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi adına atılacak ilk adımların hayati önem taşıdığına işaret etti.

KALICI ATEŞKES SAĞLANACAK MI?

Zelenskiy, ateşkesin sağlanmasının ardından güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi gerektiğini vurguladı. "Güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak yalnızca güçlü garantiler, kalıcı barışı sağlayabilir ve bölgedeki insan hayatını koruyabilir," diyen Zelenskiy, barış sürecinin başarısı için uluslararası desteğin şart olduğunu belirtti.

Starmer ile görüşmesinde ayrıca, barış sürecinde diğer ortak ülkelerle birlikte çalışmanın ve yeniden bir araya gelmenin önemine dikkat çekildi. Liderler, uluslararası iş birliğinin barışın kalıcılığına katkı sağlayacağına ve çatışmanın sona erdirilmesinde kritik bir rol oynayacağına inandıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise görüşme hakkında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasının ve barışın sağlanmasının en büyük önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Starmer, İngiltere'nin bu süreçte Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa ve dünya çapında güçlü bir ortaklık kurarak Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Starmer, bir sonraki adımları daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak üzere tekrar bir araya gelme kararı aldı. İki lider, Ukrayna’daki barış sürecine katkı sağlamak amacıyla gelecekteki görüşmelerin zamanlamasını ve içeriklerini belirlemek için bir takvim oluşturmayı planlıyor.