İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Şehr Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, limanda bulunan bazı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, yaptığı açıklamada, patlamanın konteynerlerdeki maddelerin alev alması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Hasanzade, olayda yaralananlar olduğunu belirtirken, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ve tedavilerine başlandığını söyledi.

Patlamanın şiddeti nedeniyle limanda ciddi maddi hasar oluştuğu, çevredeki bazı yapıların da zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın nedenini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Bölgedeki liman faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu, patlamanın etkilediği alanda güvenlik çemberi oluşturulduğu bildirildi. İran basınında yer alan haberlere göre, olay yerinde kimyasal madde ihtimaline karşı da özel ekiplerin inceleme yaptığı aktarıldı.

Şehid Recai Limanı, İran’ın en önemli ticaret ve nakliye merkezlerinden biri olarak biliniyor. Patlamanın limandaki operasyonlara ve bölge ekonomisine olası etkileri konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Patlama ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor.