Nijerya'nın orta kesiminde yer alan Benue eyaletinde, silahlı kişiler tarafından iki yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 15 kişi kaçırıldı. Olay, Nada-Adoka kara yolundaki Gwer bölgesinde meydana geldi.

Nijerya Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Sendikası Benue Sekreteri Yakubu Onu, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların yolcu taşıyan iki aracı hedef aldığını belirtti. Onu, saldırıda çoğu kadın olmak üzere 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Açıklamaya göre, ilk otobüste bulunan dokuz yolcudan altısı, saldırganlar tarafından ormanlık alana götürüldü. İkinci araçta ise sekiz yolcu, Naka kasabası yakınlarında aynı kişilerce kaçırıldı.

Olaydan sağ kurtulan sürücü ve üç yolcu, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Polis, saldırganların yakalanması ve kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlattı.

Benue eyaleti, son dönemde artan silahlı saldırılar ve kaçırma olaylarıyla sık sık gündeme geliyor.