Epstein davasında İngiltere Prensi Andrew’u cinsel istismarla suçlayan Virginia Giuffre'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’ın davasındaki en önemli isimlerden biri olan Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti. Giuffre, hem Epstein’a hem de İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'a cinsel istismar iddialarında bulunmuştu.

Giuffre’nin basın danışmanı Dini von Mueffling, yaptığı açıklamada, Virginia Giuffre’nin Batı Avustralya’daki çiftliğinde intihar ederek hayatına son verdiğini doğruladı. Mueffling, Giuffre için “Onu temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı. Sevgi dolu, bilge ve esprili bir insandı” ifadelerini kullandı.

Batı Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Neergabby bölgesindeki evden gelen ihbar üzerine olay yerine gittikleri ve Giuffre’nin bilinci kapalı halde bulunduğu belirtildi. Polis, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ancak ilk bulgulara göre olayda şüpheli bir durumun bulunmadığını aktardı.

Virginia Giuffre Kimdir?

Virginia Giuffre, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağına dair açığa çıkan en önemli tanıklardan biridir. Genç yaşta mağdur edildiğini belirten Giuffre, hem Epstein'ı hem de İngiltere Prensi Andrew'u cinsel istismarla suçlamıştı. Giuffre'nin ifşaları, Epstein davasının küresel çapta ses getirmesinde büyük rol oynadı. Ayrıca, mağduriyetini kamuoyuyla paylaşarak cinsel istismar mağdurları için güçlü bir ses haline geldi.

Epstein Davası Nedir?

Epstein davası, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'ın genç kızları cinsel istismar etmek ve onları zengin, güçlü kişilere yönlendirmek amacıyla kurduğu yasadışı ağ nedeniyle açılmış davalar zincirini ifade eder.

2019 yılında tutuklanan Epstein, henüz yargılanmadan hapishanede ölü bulunmuştu. Dava, sadece Epstein'ı değil, bağlantılı olduğu birçok ünlü ismi de gündeme taşıdı. Virginia Giuffre gibi mağdurların ifadeleri, bu karanlık ağı gözler önüne serdi ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.