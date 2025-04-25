Ankara Kızılay'da İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin üniversite öğrencileri eylemlerine devam ediyor. Eylem sırasında bazı vatandaşlara sert müdahale eden polis birçok öğrenciyi gözaltına alıyor.

Eylemde Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrenci toplulukları var.

"Epilepsi hastası öğrenciyi de tutukladılar"

Seslerini duyurmak isteyen üniversite öğrencilerine sert çıkan polis, öğrencilerin sağlık problemlerini göz önünde bulundurmayarak müdahale ediyor. Eylem sırasında epilepsi hastası bir öğrenci etraftakilere şöyle seslendi: “Katliam var epilepsi hastayım beni gözaltına alıyorlar” dedi.