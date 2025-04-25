Ünlü oyuncu Beren Saat'in, geçtiğimiz günlerde yansıdığı objektiflerde karnının hafif çıkmasından akıllara Beren hamile mi? sorularını getirdi. Güzel oyuncu hakkında çıkan iddialarla ilgili sessizliğini uzun bir aradan sonra bozdu.

Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam İstanbul’da gerçekleştirilen bir sanat etkinliğinde birlikte görüntülendi. Gecenin en çok ilgi gören isimleri arasında yer alan ikili, zarif tarzlarıyla davetlilerden tam not aldı.

Uzun süredir magazin gündeminde yer alan “bebek bekliyorlar” iddialarına ilk kez yanıt veren Beren Saat, gazetecilerin “Hamile misiniz?” sorusuna gülümseyerek karşılık verdi. Ünlü oyuncu, “Yıllar içinde bu tarz haberler hep çıkıyor” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Beren Saat’in zarif açıklaması, hem hayranlarının merakını giderdi hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kenan Doğulu'dan Çıkan İddialara Net Yanıt: “Bizden Duymadığınız Sürece İnanmayın”

Beren Saat'in ardından mikrofonu devralan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hakkında çıkan haberler ve aile içi yansımasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Ama bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü, 3 – 5 kere oldu." diyen Doğulu, çıkan yanlış bilgilerin ailede karışıklığa yol açtığını vurguladı.

Kenan Doğulu’nun açıklamaları, çiftle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından spekülasyonlara noktayı koyar nitelikte oldu.