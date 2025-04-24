Antalya’nın Serik ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Kılavuz’dan acı haber geldi. Ortaokul öğrencisinin cansız bedeni, sulama kanalında yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz’un cansız bedeni, sulama kanalında yapılan arama çalışmalarının 4’üncü saatinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı’nın olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Sefa’nın naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, gencin kaybolmasının ardından bölgede görüldüğüne dair bilgi aldıklarını belirterek, “Muhtarlık olarak sosyal medyada kayıp ilanı paylaştık. Ardından sulama kanalında arama başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda gencin cansız bedenine ulaştı. Ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sefa’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek. Talihsiz çocuğun ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.